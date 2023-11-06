Приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

Украинцы получили возможность оплачивать штрафы за административные правонарушения онлайн — в "Дії" появилась соответствующая услуга.

Об этом сообщает прессслужба "Дії" .

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Как оплатить админштраф в "Дії"

К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в том числе штраф.

Теперь его можно оплатить в несколько кликов в "Дії" без походов в суд и очередей.

Для этого необходимо:

Авторизироваться в приложении "Дія".

Перейти к разделу Услуги — Штрафы — Судебные штрафы.

Выбрать нужный штраф и оплатить его.

Или:

Перейти к разделу Услуги — Судебные дела.

Выбрать судебное дело, по которому выписан штраф. Вы увидите об этом отметку на карте.

Заплатить штраф.

"И это все. Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств ваше дело закроют", — обещают в "Дії".

Напомним, ранее для уплаты штрафа за админнарушение приходилось приходить в суд, стоять в очереди, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для уплаты. А потом идти в банк и платить штраф по квитанции.

Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации вместе с Государственной судебной администрацией Украины, ГП "Центр судебных сервисов" и ГП "Информационные судебные системы".

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Украина активно готовится к зиме и возможным проблемам с электроснабжением, поскольку существует угроза повторных обстрелов Россией. Именно поэтому в приложение "Дія" планируют добавить карту банков, работающих в период блекаута.

Планируется создание системы с отображением адресов банковских отделений сети Power Banking, которые будут работать во время блекаутов благодаря генераторам и спутниковой связи.

Также мы писали о том, что в "Дії" добавили карту с пунктами несокрушимости. Теперь украинцы всего в несколько кликов смогут найти ближайший пункт и проложить к нему удобный маршрут.

Что касается других полезных услуг "Дії", то, например, в "Дії" можно оформить субсидию.

Также Министерство цифровой трансформации приступило к тестированию сервиса перерегистрации авто в приложении "Дія".