Застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua

Українці отримали можливість оплачувати штрафи за адміністративні порушення онлайн – в "Дії" з’явилась відповідна послуга.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Читайте також:

Як сплатити адмінштраф у "Дії"

До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф.

Відтепер його можна сплатити в кілька кліків у "Дії" без походів до суду та черг.

Для цього необхідно:

Авторизуватися в застосунку "Дія".

Перейти до розділу Послуги — Штрафи — Судові штрафи.

Вибрати потрібний штраф та сплатити його.

Або:

Перейти до розділу Послуги — Судові справи.

Вибрати судову справу, за якою виписано штраф. Ви побачите про це відмітку на картці.

Сплатити штраф.

"І це все. Квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів вашу справу закриють", — обіцяють в "Дії".

Нагадаємо, раніше для сплати штрафу за адмінпорушення доводилося приходити до суду, стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім йти в банк та сплачувати штраф за квитанцією.

Послуга реалізовується Міністерством цифрової трансформації України разом з Державною судовою адміністрацією України, ДП "Центр судових сервісів" та ДП "Інформаційні судові системи".

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Україна активно готується до зими та можливих проблем з електропостачанням, оскільки існує загроза повторних обстрілів Росією. Саме тому в додаток "Дія" планують додати мапу банків, які працюють в період блекауту.

Так, планується створення системи з відображенням адрес банківських відділень мережі Power Banking, які будуть працювати під час блекаутів завдяки генераторам та супутниковому зв’язку.

Також ми писали про те, що в "Дію" додали карту з пунктами незламності. Тепер українці всього за кілька кліків зможуть знайти найближчий пункт та прокласти до нього зручний маршрут.

Що стосується інших корисних послуг "Дії", то, наприклад, в "Дії" можна оформити субсидію.

Також Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія".

