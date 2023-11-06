Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Як сплатити адмінштраф у Дії — інструкція arrow

Як сплатити адмінштраф у Дії — інструкція

6 листопада 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Як сплатити адмінштраф у Дії
Застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці отримали можливість оплачувати штрафи за адміністративні порушення онлайн – в "Дії" з’явилась відповідна послуга.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Читайте також:

Як сплатити адмінштраф у "Дії"

До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф. 

Відтепер його можна сплатити в кілька кліків у "Дії" без походів до суду та черг. 

Для цього необхідно:

  • Авторизуватися в застосунку "Дія".
  • Перейти до розділу Послуги — Штрафи — Судові штрафи.
  • Вибрати потрібний штраф та сплатити його.

Або: 

  • Перейти до розділу Послуги — Судові справи.
  • Вибрати судову справу, за якою виписано штраф. Ви побачите про це відмітку на картці.
  • Сплатити штраф.

"І це все. Квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів вашу справу закриють", — обіцяють в "Дії". 

Нагадаємо, раніше для сплати штрафу за адмінпорушення доводилося приходити до суду, стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім йти в банк та сплачувати штраф за квитанцією. 

Послуга реалізовується Міністерством цифрової трансформації України разом з Державною судовою адміністрацією України, ДП "Центр судових сервісів" та ДП "Інформаційні судові системи".

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Україна активно готується до зими та можливих проблем з електропостачанням, оскільки існує загроза повторних обстрілів Росією. Саме тому в додаток "Дія" планують додати мапу банків, які працюють в період блекауту.

Так, планується створення системи з відображенням адрес банківських відділень мережі Power Banking, які будуть працювати під час блекаутів завдяки генераторам та супутниковому зв’язку.

Також ми писали про те, що в "Дію" додали карту з пунктами незламності. Тепер українці всього за кілька кліків зможуть знайти найближчий пункт та прокласти до нього зручний маршрут.

Що стосується інших корисних послуг "Дії", то, наприклад, в "Дії" можна оформити субсидію.

Також Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія".
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі