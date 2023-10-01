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Как Путин "объедает" РФ: сколько стоит россиянам удерживать своего президента

1 октября 2023 05:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как Путин "объедает" РФ: сколько стоит россиянам удерживать своего президента
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За 2024-2026 годы диктатор РФ Владимир Путин будет стоить россиянам 74,7 млрд рублей, как предусмотрено в проекте на финансирование "функционирования" президента России. Эта сумма больше на 20% по сравнению с предыдущими затратами

Об этом сообщает Moscow Times.

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По источникам издания, если сравнить с предыдущими тремя годами, то расходы на содержание Путина возрастут на 20% — 12,79 млрд рублей.

"В 2024 году на "функционирование президента и его администрации" бюджет выделит 24,64 млрд рублей, в 2025-м — 24,65 млрд, в 2026-м — 25,74 млрд. Расходы станут больше на 4,66 млрд рублей в 2024 году (+23%), на 4,055 млрд — в 2025-м (+19%) и на 4,087 млрд — в 2026-м (+19%)", — говорится в материале.

Так, за три года на Путина потратят сумму, подобную годовому бюджету среднего российского региона, например, Ивановской области (73,3 млрд рублей) или Курганской области (74,6 млрд рублей).

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Более того на российского диктатора потратят больше денег, чем на важные реформы и отрасли, в том числе на развитие искусственного интеллекта или медицины. Размер расходов на Путина превосходит все остальные ветви власти вместе взятые.

"Рост расходов на президента станет рекордным среди всех ветвей власти. Так, ассигнования на содержание аппарата правительства в 2024 году увеличатся всего на 9%, до 10,655 млрд рублей", — отмечает издание.

СМИ добавляют, что финансирование Совета Федерации приостановят на 7,795 млрд рублей в 2024 году, а расходы на содержание Государственной Думы и ее 450 депутатов возрастут до 15,086 млрд рублей, если сравнить с тремя предыдущими годами. Остальные чиновники получат 835,2 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем было отмечено в принятом год назад законе о бюджете.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в 2024 году решил потратить на армию рекордные 11 трлн рублей (112 миллиардов долларов). Это почти вдвое больше, чем в нынешнем году.

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