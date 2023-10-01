Як Путін "об'їдає" РФ: скільки коштує росіянам утримувати свого президента

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

За 2024-2026 роки диктатор РФ Володимир Путін буде коштувати росіянам 74,7 мільярда рублів, як передбачено у проєкті на фінансування "функціонування" президента Росії. Ця сума більша на 20% порівняно з попередніми витратами

Про це повідомляє Moscow Times.

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За джерелами видання, якщо порівняти з попередніми трьома роками, то витрати на утримання Путіна зростуть на 20% — 12,79 млрд рублів.

"2024 року на "функціонування президента та його адміністрації" бюджет виділить 24,64 млрд рублів, 2025-го — 24,65 млрд, 2026-го — 25,74 млрд. Витрати стануть більше на 4,66 млрд рублів у 2024 році (+23%), на 4,055 млрд — у 2025-му (+19%) і на 4,087 млрд — у 2026-му (+19%)", — йдеться в матеріалі.

Так, за три роки на Путіна витратять суму, подібну до річного бюджету середнього російського регіону, наприклад, Іванівської області (73,3 млрд рублів) або Курганської області (74,6 млрд рублів).

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Щобільше на російського диктатора витратять більше грошей, ніж на важливі реформи та галузі, зокрема в розвитку штучного інтелекту чи медицини. Розмір витрат на Путіна переважає усі інші гілки влади разом узяті.

"Зростання витрат на президента стане рекордним серед усіх гілок влади. Так, асигнування на утримання апарату уряду у 2024 році збільшаться лише на 9%, до 10,655 млрд рублів", — зазначає видання.

ЗМІ додають, що фінансування Ради Федерації призупинять на 7,795 млрд рублів у 2024 році, а витрати на утримання Державної Думи та її 450 депутатів зростуть до 15,086 млрд рублів, якщо порівняти з трьома попередніми роками. Інші чиновники отримають 835,2 млрд рублів, що на 5,4% більше, ніж було зазначено в ухваленому рік тому законі про бюджет.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін у 2024 році вирішив витратити на армію рекордні 11 трлн рублів (112 мільярдів доларів). Це майже вдвічі більше, ніж цього року.