Как налоговая сможет отследить счета украинцев за границей: объяснение Минфина

Банковская карта в руках. Фото: Depositphotos

Уже со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о финансовых операциях украинцев за границей и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Речь идет об информации не только из банков, но и страховых компаний, депозитариев, инвестиционных компаний и других финучреждений.

Об этом сообщает Minfin.com.ua.

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Какую информацию будет собирать налоговая

Как известно, наша налоговая уже начала сбор информации о финансовых операциях украинцев за границей. Предоставлять информацию о счетах в двустороннем порядке не только банки, но и страховые компании, депозитарии, инвестиционные компании и другие финучреждения.

Каждое финучреждение должно сообщать об имеющемся у него подотчетном счете следующую информацию:

Личные данные владельца счета (ФИО, дата и место рождения, ИНН). А в случае организации — наименование, адрес, юрисдикцию/юрисдикцию резидентства, ИНН, а также имя, адрес, юрисдикцию (юрисдикции) резидентства, ИНН и дату/место рождения каждого контролирующего лица в структуре.

Номер счета.

Наименование и регистрационный номер финансового учреждения.

Остаток или стоимость счета.

Если речь идет о кастодиальном счете:

1. общую валовую сумму процентов, дивидендов и иного дохода, сгенерированного по активам на счета, выплаченные или зачисленные на счет (или по счету) в течение календарного года или иного соответствующего отчетного периода,

2. общую валовую сумму поступлений от продажи или выкупа финансовых активов, уплаченных или зачисленных на счет в течение календарного года или иного соответствующего отчетного периода, по которому финучреждение выступало как хранитель, брокер, номинальный собственник или агент собственника счета.

В случае депозитного счета — общая валовая сумма процентов, уплаченных или зачисленных на счет в течение календарного года или другого соответствующего отчетного периода.

Если это любой другой счет — общая валовая сумма, уплаченная или зачисленная владельцу счета в течение календарного года или другого соответствующего отчетного периода, в отношении которого финучреждение является должником или дебитором. В том числе совокупную сумму любых выкупных выплат

За какой промежуток времени собирать информацию

Как известно, отчетным периодом считается прошлый календарный год. Первый обмен информацией запланирован на сентябрь 2024 за отчетный период 2023 года.

Для целей многостороннего соглашения CRS и Общего стандарта отчетности CRS первый отчетный период начинается 1 июля 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023 года.

"Украина приступила к проверке счетов на предмет подотчетности для автоматического обмена информацией с 1 июля 2023 года. Поэтому в 2024 году наша страна направит данные фискалам других стран за полгода. Далее предусмотрен 9-месячный режим информирования", — говорится в сообщении.

Как ДПС будет отправлять/получать информацию

Согласно договору, ГНС будет передавать или получать информацию одним траншем раз в год. Для этого специально разработана подсистема "Автоматический обмен налоговой информацией".

Она будет обеспечивать:

прием отчетов о подотчетных счетах, представленных финучреждениями,

формирование в пакеты данных в разрезе стран-партнеров по обмену и направлению по назначению через международную систему передачи данных Common Reporting System (CRS).

Что такое CRS

CRS – это ежегодный автоматический обмен данными для налоговых целей между странами-участницами Многостороннего соглашения.

Во время такого обмена подотчетные банки, страховые компании и кредитные союзы должны собирать и передавать информацию в компетентные органы своих юрисдикций по счетам граждан и организаций, являющихся резидентами юрисдикций.

С 1 июля текущего года в рамках закона 2970-IX требуется от подотчетных финучреждений применять меры проверки к счетам для установления того, подотчетны ли счета (подлежат обмену).

Напомним, что в июле в Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.