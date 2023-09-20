Як податкова зможе відстежити рахунки українців закордоном: пояснення Мінфіну

Банківська картка у руках. Фото: Depositphotos

Вже з наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про фінансові операції українців за кордоном та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Йдеться про інформацію не лише з банків, а й страхових компаній, депозитаріїв, інвестиційних компаній та інші фінустанов.

Про це повідомляє Minfin.com.ua.

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Яку інформацію збиратиме податкова

Як відомо, наша податкова вже розпочала збір інформації про фінансові операції українців за кордоном. Надаватимуть інформацію про рахунки у двосторонньому порядку не лише банки, а й страхові компанії, депозитарії, інвестиційні компанії та інші фінустанови.

Кожна фінустанова повинна повідомляти про наявний у нього підзвітний рахунок наступну інформацію:

Особисті дані власника рахунку (ПІБ, дату та місце народження, ІПН). А у разі організації — найменування, адресу, юрисдикцію/юрисдикцію резидентства, ІПН, а також ім'я, адресу, юрисдикцію (юрисдикції) резидентства, ІПН та дату/місце народження кожної контролюючої особи у структурі.

Номер рахунку.

Найменування та реєстраційний номер підзвітної фінансової установи.

Залишок чи вартість рахунку.

Якщо йдеться про кастодіальний рахунок:

1. загальну валову суму відсотків, дивідендів та іншого доходу, згенерованого щодо активів на рахунки, які виплачені або зараховані на рахунок (або за рахунком) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду,

2. загальну валову суму надходжень від продажу або викупу фінансових активів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, за яким фінустанова виступала, як зберігач, брокер, номінальний власник або агент власника рахунку.

У випадку з депозитним рахунком — загальна валова сума відсотків, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду.

Якщо це будь-який інший рахунок — загальну валову суму, сплачену або зараховану власнику рахунку протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, щодо якого фінустанова є боржником або дебітором. У тому числі сукупну суму будь-яких викупних виплат

За який проміжок часу збиратимуть інформацію

Як відомо, звітним періодом вважається попередній календарний рік. Перший обмін інформацією заплановано на вересень 2024 року за звітний період 2023 року.

Для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS першим звітний період розпочинається 1 липня 2023 року та закінчується 31 грудня 2023 року.

"Україна розпочала перевірку рахунків на предмет підзвітності для автоматичного обміну інформацією з 1 липня 2023 року. Тому у 2024 році наша країна направить дані фіскалам інших країн за пів року. Далі передбачено 9-місячний режим інформування", — йдеться у повідомленні.

Як ДПС надсилатиме/отримуватиме інформацію

Згідно з угодою, ДПС надсилатиме чи отримуватиме інформацію одним траншем раз на рік. Для цього спеціально розроблено підсистему "Автоматичний обмін податковою інформацією".

Вона забезпечуватиме:

прийом звітів про підзвітні рахунки, подані фінустановами,

формування в пакети даних у розрізі країн-партнерів із обміну та направлення за призначенням через міжнародну систему передачі даних Common Reporting System (CRS).

Що таке CRS

CRS — це щорічний автоматичний обмін даними для податкових цілей між країнами-учасницями Багатосторонньої угоди.

Під час такого обміну підзвітні фінустанови (банки, страхові компанії та кредитні спілки) повинні збирати та передавати інформацію у компетентні органи своїх юрисдикцій за рахунками громадян та організацій, які є резидентами юрисдикцій.

З 1 липня поточного року в рамках закону 2970-ІХ вимагається від підзвітних фінустанов застосовувати заходи перевірки до рахунків для встановлення того, чи рахунки підзвітні (підлягають обміну).

Нагадаємо, що в липні в Україні набрав чинності механізм застосування загального стандарту звітності CRS. Автоматичний обмін фінансовою інформацією запроваджує процедури та норми, необхідні для виконання банками вимог щодо збору відомостей про підзвітні рахунки громадян.