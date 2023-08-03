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Денежная помощь для четырех областей: кто из украинцев может получить

3 августа 2023 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Денежная помощь для четырех областей: кто из украинцев может получить
Женщина держит в руках деньги. Фото: minsocpolitics.official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Организации "Центр социального партнерства "Перспектива" и "Корпус Милосердия" начали новый проект финансовой поддержки пострадавшим украинцам в результате полномасштабной войны России против Украины. Таким образом, жителям определенных четырех областей начислят средства, однако размер помощи пока что не указан.

Об этом сообщает общественная организация "Центр социального партнерства "Перспектива".

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Отмечается, что украинцы, проживающие в Николаевской области, деоккупированной части Херсонской области, Кривом Роге и Запорожской области могут получить средства. Среди них:

  • перемещенные за последние 30 суток домохозяйствам из районов, расположенных в 30 км от активных боевых действий, в частности, сельские местности;
  • домохозяйства в районах активных боевых действий, указанных в перечне территориальных общин;
  • домохозяйства, пострадавшие от серьезных обстрелов;
  • домохозяйства на территории, где в течение последних 4-х месяцев происходили боевые действия.

Кто именно может получить денежную помощь

Среди домохозяйств есть определенные требования, куда входят:

  • люди в возрасте от 60 лет;
  • беременные женщины;
  • женщины, проживающие в коллективных центрах;
  • женщины, проживающие в поврежденном в результате боевых действий жилье;
  • люди с инвалидностью;
  • лица, имеющие 3-х или более детей в возрасте до 18 лет;
  • люди, потерявшие жилье в результате боевых действий.

Отмечается, что для начисления выплат пособия необходимо заполнить и отправить форму предварительной регистрации. Однако заявку может оставить только один человек из домохозяйства.

Напомним, что в государственный бюджет Украины поступило 1,5 млрд долларов гарантий Японии через механизм Всемирного банка. Средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

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