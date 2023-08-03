Грошова допомога для чотирьох областей: хто з українців може отримати

Жінка тримає в руках гроші. Фото: minsocpolitics.official

Організації "Центр соціального партнерства "Перспектива" та "Корпус Милосердя" розпочали новий проєкт фінансової підтримки постраждалим українцям внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Таким чином жителям певних чотирьох областей нарахують кошти, однак розмір допомоги наразі не вказаний.

Про це повідомляє громадська організація "Центр соціального партнерства "Перспектива".

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Жителі яких областей можуть розраховувати на фінансову допомогу

Зазначається, що українці, які проживають у Миколаївській області, деокупованій частині Херсонської області, Кривому Розі та Запорізькій області, можуть отримати кошти. Серед них:

переміщені за останні 30 діб домогосподарствам з районів, розташованих на відстані 30 км від активних бойових дій, зокрема, сільські місцевості;

домогосподарства в районах активних бойових дій, зазначених у переліку територіальних громад;

домогосподарства, які постраждали від серйозних обстрілів;

домогосподарства на території, де упродовж останніх 4-х місяців відбувалися бойові дії.

Хто саме може отримати грошову допомогу

Серед домогосподарств також є певні вимоги, куди входять:

люди віком від 60 років;

вагітні жінки;

жінки, які проживають у колективних центрах;

жінки, які проживають у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі;

люди з інвалідністю;

особи, що мають 3-х або більше дітей віком до 18 років;

люди, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Зазначається, що для нарахування виплат допомоги потрібно заповнити та надіслати форму попередньої реєстрації. Однак заявку може лишити тільки одна людина з домогосподарства.

Нагадаємо, що до державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів гарантій Японії через механізм Світового банку. Кошти будуть спрямовані на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.