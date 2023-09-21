Помощь США — Украина получила $1,25 млрд на зарплаты и пенсии

Американская валюта. Фото: Unplush

21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь). Речь идет о сумме в 1,25 млрд долларов.

О поступлении средств проинформировал пресс-центр Министерства финансов.

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Куда пойдут средства США

Как рассказали в Минфине, финпомощь поступила от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка в государственную казну. Это часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Ожидается, что деньги будут направлены на текущие расходы госбюджета, а именно:

на пенсионные выплаты;

выплаты сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

оплату труда в медицинской, образовательной сфере, госслужащих.

Целью соответствующей программы является частичная компенсация расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных с безопасностью и обороной.

В этом году уже поступило 9,7 млрд долларов прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в виде грантов, то есть средств, которые не придется возвращать Украине.

С начала полномасштабной войны Соединенные Штаты предоставили для пополнения бюджета 21,7 млрд долларов.

"Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку", — добавил руководитель Минфина Сергей Марченко.

Что еще стоит знать

Напомним, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уверен в том, что решение по поводу нового пакета помощи Украине в размере 24 млрд долларов будет принято.

Добавим, что Дания объявила о предоставлении Украине финансового пакета в размере около 800 млн евро. Это становится самым большим обязательством страны с начала войны.