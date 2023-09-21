Допомога США — України отримала $1,25 млрд на зарплати та пенсії

Американська валюта. Фото: Unplush

21 вересня Україна отримала від Сполучених Штатів черговий транш грантових коштів (безповоротна допомога). Йдеться про суму у 1,25 млрд доларів.

Про надходження коштів поінформував пресцентр Міністерства фінансів.

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Куди підуть кошти США

Як розповіли у Мінфіні, фіндопомога надійшла від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку до державної казни. Це — частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту "Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Очікується, що гроші спрямують на поточні видатки держбюджету, а саме:

на пенсійні виплати;

виплати співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій;

оплату праці медичній, освітній сфері, держслужбовців.

Мета відповідної програми — часткова компенсація видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних, що не пов’язані з безпекою та обороною.

Цьогоріч надійшло вже 9,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у вигляді грантів, тобто коштів, які не доведеться повертати Україні.

З початку повномасштабної війни Сполучені Штати надали для поповнення бюджету 21,7 млрд доларів.

"Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку", — додав керівник Мінфіну Сергій Марченко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван впевнений у тому, що рішення з приводу нового пакету допомоги Україні розміром 24 млрд доларів ухвалять.

Додамо, що Данія оголосила про надання Україні фінансового пакета у розмірі близько 800 млн євро. Це стає найбільшим зобов'язанням країни з початку війни.