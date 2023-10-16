Отключение электричества – обнародованы графики, где может не быть света

Устройство учета электроэнергии. Фото: google.com

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения электрической энергии для некоторых областей. Согласно им, больше всего может не быть света в Киеве, до семи часов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на инофмацию ДТЭК.

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Графики отключения света

Графики отключений электричества в Украине утвердили ранее и пока их не применяют. Заработать могут в случае, если Россия возобновит атаки по объектам энергетической инфраструктуры страны и если начнутся обесточения.

В частности, о графиках обесточений проинформировали в компании ДТЭК. Речь идет о Киеве и области, Одесщине и Днепропетровщине.

В ДТЭК отметили, что графики отключений размещены на порталах постоянно. "Однако они не используются".

Графики в Киеве и области

В Киевской области график отключений электричества предусматривает два часа обесточивания, а также четыре часа вероятных отключений и два часа с электричеством. В столице ситуация будет сложнее.

Как предполагают энергетики, гарантированные отключения будут составлять четыре часа, затем три часа вероятных отключений, и только два — гарантированно будет свет.

Источник: ДТЭК

Графики в Днепре

В Днепре вероятные графики отключений электричества будут четыре на восемь. Следовательно, у жителей будет четыре часа электроэнергии и столько же — без света.

Источник: ДТЭК

Графики на Одесщине

В Одесской области составили график отключения электричества: три часа без света, три часа — отключения, три — с электричеством.

Источник: ДТЭК

Таким образом, самая сложная ситуация с электричеством будет в Киеве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в ноябре 2023 года цены на электрическую энергию несколько изменятся. Тарифы увеличатся для отдельных категорий потребителей.

Также мы писали, что в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.