Отключение электричества – обнародованы графики, где может не быть света

Графики отключений электричества: где введут и сколько будут длиться
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения электрической энергии для некоторых областей. Согласно им, больше всего может не быть света в Киеве, до семи часов.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на инофмацию ДТЭК.
Графики отключения света
Графики отключений электричества в Украине утвердили ранее и пока их не применяют. Заработать могут в случае, если Россия возобновит атаки по объектам энергетической инфраструктуры страны и если начнутся обесточения.
В частности, о графиках обесточений проинформировали в компании ДТЭК. Речь идет о Киеве и области, Одесщине и Днепропетровщине.
В ДТЭК отметили, что графики отключений размещены на порталах постоянно. "Однако они не используются".
Графики в Киеве и области
В Киевской области график отключений электричества предусматривает два часа обесточивания, а также четыре часа вероятных отключений и два часа с электричеством. В столице ситуация будет сложнее.
Как предполагают энергетики, гарантированные отключения будут составлять четыре часа, затем три часа вероятных отключений, и только два — гарантированно будет свет.
Графики в Днепре
В Днепре вероятные графики отключений электричества будут четыре на восемь. Следовательно, у жителей будет четыре часа электроэнергии и столько же — без света.
Графики на Одесщине
В Одесской области составили график отключения электричества: три часа без света, три часа — отключения, три — с электричеством.
Таким образом, самая сложная ситуация с электричеством будет в Киеве.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в ноябре 2023 года цены на электрическую энергию несколько изменятся. Тарифы увеличатся для отдельных категорий потребителей.
Также мы писали, что в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.
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