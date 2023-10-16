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Графіки відключень електрики: де запровадять і скільки триватимуть

16 жовтня 2023 12:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Відключення електрики — оприлюднено графіки, де може не бути світла
Прилад обліку електроенергії. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень електричної енергії для деяких областей. Відповідно до них, найбільше може не бути світла у Києві, до семи годин.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ДТЕК.

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Графіки відключення світла

Графіки відключень електрики в Україні затвердили раніше і поки що їх не застосовують. Запрацювати можуть у разі, якщо Росія відновить атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури країни, і якщо почнуться знеструмлення.

Зокрема, про графіки знеструмлень поінформували у компанії ДТЕК.  Йдеться про Київ та область, Одещину та Дніпропетровщину.

У ДТЕК зауважили, що графіки відключень розміщені на порталах постійно. "Однак вони не застосовуються".

Графіки у Києві й області

На Київщині графік вимкнень електрики передбачає дві години знеструмлення, а також чотири години ймовірних відключень та дві години з електрикою.

У столиці ситуація буде складніша. Як припускають енергетики, гарантовані відключення становитимуть чотири години, потім — три години ймовірних відключень, і тільки дві — гарантовано буде світло.

 

графіки
Джерело: ДТЕК

Графіки у Дніпрі

У Дніпрі ймовірні графіки відключень електрики будуть чотири на вісім. Відтак, мешканці матимуть чотири години електроенергії і стільки ж — без світла.

 

графіки
Джерело: ДТЕК

Графіки на Одещині

В Одеській області склали графік вимкнення електрики: три години без світла, три години — відключення, три — з електрикою.

 

графіки
Джерело: ДТЕК

Таким чином, найбільш складна ситуація з електрикою буде у Києві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у листопаді 2023 року ціни на електричну енергію дещо зміняться. Тарифи зростуть для окремих категорій споживачів.

Також ми писали, що у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

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