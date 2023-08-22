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Энергоатом закупил перчаток на 7 млн гривен для оккупированной ЗАЭС

22 августа 2023 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Энергоатом закупил перчаток на 7 млн гривен для оккупированной ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: uatom
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания "Энергоатом" во время временной оккупации Запорожской АЭС решила закупить для работников станции перчаток на семь миллионов гривен. Известно, что было закуплено 283 602 пар резиновых и хлопковых перчаток в сентябре 2022 года.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.

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Товары были поставлены в период с 1 октября по 21 ноября прошлого года.

Скриншот закупки на сайте Prozorro

Завышенные цены

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на такой тендер.

"Не буду писать, что предусмотренные в договоре цены на перчатки завышены, сравнивая с рыночными (например, Эпицентр). Где-то на 40-60%. Не буду писать, что именно этот производитель является самым дорогим из других видов перчаток. Но у меня вопрос, а мы правда закупили 283 602 пар перчаток для оккупированной ЗАЭС в сентябре 2022-го на 7,1 млн грн", — отметил политик.

Облачное количество

По его словам, в 2021 году, когда ЗАЭС еще не была под оккупацией и работала на полную мощность, перчаток было закуплено на 83 тысячи пар меньше.

"Честно, даже уже самому интересно какое будет на этот раз объяснение. Тоже сохраняется на "специальном секретном составе" и ждет своего часа?", — иронически спросил нардеп.

Скриншот сообщения

Напомним, мэрия Киверцев в Волынской области заключила соглашение со строительной компанией "РСГ" о строительстве нового стадиона в городе на сумму около 145 миллионов гривен. Перед этим организация выиграла спор у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и приняла решение 14 августа.

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