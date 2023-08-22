Энергоатом закупил перчаток на 7 млн гривен для оккупированной ЗАЭС
Компания "Энергоатом" во время временной оккупации Запорожской АЭС решила закупить для работников станции перчаток на семь миллионов гривен. Известно, что было закуплено 283 602 пар резиновых и хлопковых перчаток в сентябре 2022 года.
Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.
Товары были поставлены в период с 1 октября по 21 ноября прошлого года.
Завышенные цены
В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на такой тендер.
"Не буду писать, что предусмотренные в договоре цены на перчатки завышены, сравнивая с рыночными (например, Эпицентр). Где-то на 40-60%. Не буду писать, что именно этот производитель является самым дорогим из других видов перчаток. Но у меня вопрос, а мы правда закупили 283 602 пар перчаток для оккупированной ЗАЭС в сентябре 2022-го на 7,1 млн грн", — отметил политик.
Облачное количество
По его словам, в 2021 году, когда ЗАЭС еще не была под оккупацией и работала на полную мощность, перчаток было закуплено на 83 тысячи пар меньше.
"Честно, даже уже самому интересно какое будет на этот раз объяснение. Тоже сохраняется на "специальном секретном составе" и ждет своего часа?", — иронически спросил нардеп.
Напомним, мэрия Киверцев в Волынской области заключила соглашение со строительной компанией "РСГ" о строительстве нового стадиона в городе на сумму около 145 миллионов гривен. Перед этим организация выиграла спор у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и приняла решение 14 августа.