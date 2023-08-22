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Енергоатом закупив рукавичок на 7 млн гривень для окупованої ЗАЕС

22 серпня 2023 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Енергоатом закупив рукавичок на 7 млн гривень для окупованої ЗАЕС
Запорізька АЕС. Фото: uatom
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія "Енергоатом" під час тимчасової окупації Запорізької АЕС, вирішила закупити для працівників станції рукавичок на сім мільйонів гривень. Відомо, що було закуплено 283 602 пар гумових та бавовняних рукавичок у вересні 2022 року.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

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Скриншот закупівлі на сайті Prozorro

Завищені ціни

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк відреагував на такий тендер.

"Не буду писати, що передбачені у договорі ціни на рукавички є завищеними, порівнюючи з ринковими (наприклад, Епіцентр). Десь на 40-60%. Не буду писати, що саме цей виробник є найдорожчим з-поміж інших видів рукавичок. Але у мене питання, а ми правда закупили 283 602 пар рукавичок для окупованої ЗАЕС у вересні 2022-го на 7,1 млн грн", — зазначив політик.

Захмарна кількість 

За його словами, у 2021 році, коли ЗАЕС ще не була під окупацією та працювала на повну потужність, то рукавиць було закуплено на 83 тисячі пар менше.

"Чесно, навіть вже самому цікаво яке буде на цей раз пояснення. Теж зберігається на "спеціальному секретному складі" та чекає свого часу?", — іронічно запитав нардеп.

Скриншот допису

Нагадаємо, мерія Ківерців, що у Волинській області, уклала угоду з будівельною компанією "РСГ" про будівництво нового стадіону у місті на суму близько 145 мільйонів гривень. Перед цим організація виграла спір у Антимонопольного комітету України (АМКУ) та ухвалила відповідне рішення 14 серпня. 

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