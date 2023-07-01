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Эксперт спрогнозировал курс доллара к 2024 году: детали

1 июля 2023 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эксперт спрогнозировал курс доллара к 2024 году: детали
Женщина обменивает доллары в обменнике. Фото: elements.envato.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Старший партнер Horizon Capital Василий Тофан заявил, что компания прогнозирует рост доллара до 39 грн/$ до конца этого года. Кроме того, по его словам, уже к концу следующего — 2024 года доллар поднимется до 42 грн/$.

Об этом сообщает Forbes.

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"Курс гривны в Украине очень устойчив, наши ожидания, что до конца года коммерческий курс не превысит 39 грн/$. В следующем году мы ожидаем курс на уровне около 42 грн/$", — рассказал Тофан.

В настоящее время розничный курс доллара находится на уровне 37,3 грн/$, евро — 41 грн/€.

Тофан заявил, что золотовалютные резервы НБУ сейчас еще больше, чем до полномасштабной войны России против Украины. Так, в итоге мая 2023 года они составляли 37,3 миллиарда долларов. Это гораздо больше, чем по состоянию на конец февраля 2022 года, когда они составляли 27,6 миллиарда долларов.

Напомним, что на украинском валютном рынке наблюдается определенное колебание стоимости доллара: в некоторых банках и обменниках американская валюта подешевела. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Добавим, что в Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 миллиона долларов.

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