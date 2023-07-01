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Експерт спрогнозував курс долара до 2024 року: деталі

1 липня 2023 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Експерт спрогнозував курс долара до 2024 року: деталі
Жінка обмінює долари в обміннику. Фото: elements.envato.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Старший партнер Horizon Capital Василь Тофан заявив, що компанія прогнозує ріст долара до 39 грн/$ до кінця цього року. Крім того, за його словами, вже до кінця наступного — 2024 року, долар підніметься до 42 грн/$.

Про це повідомляє Forbes.

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"Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/$. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/$", — розповів Тофан.

Наразі роздрібний курс долара перебуває на рівні 37,3 грн/$, євро — 41 грн/€.

Тофан заявив, що золотовалютні резерви НБУ зараз є ще більшими, ніж до повномасштабної війни Росії проти України. Так, на підсумок травня 2023 року, вони становили 37,3 мільярда доларів. Це значно більше, ніж станом на кінець лютого 2022 року, коли вони складали 27,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, що на українському валютному ринку спостерігається певне коливання вартості долара: у деяких банках та обмінниках американська валюта подешевшала. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Додамо, що в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.

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