Цены на электричество — украинцы могут экономить благодаря бесплатным смарт-счетчикам

Смарт-счетчики электричества. Фото: google.com

Украинцы могут существенно экономить на оплате коммунальных услуг благодаря установке так называемых "умных" счетчиков. Такие бесплатные приборы доступны уже в одной из областей.

Об этом сообщает "Прикарпатьеоблэнерго" в соцсети Facebook.

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Преимущества смарт-счетчиков

Так, смарт-прибор учета позволит экономить на оплате коммуналки. Их бесплатно начали устанавливать в Ивано-Франковской области, хотя, как правило, стоит это в среднем 3 тыс. грн.

Двухзонные приборы считают потребленное электричество по дневному и ночному тарифу. С 23:00 до 07:00 цена электроэнергии сокращается вдвое, поэтому с таким счетчиком выгодно включать самую затратную технику ночью.

Среди важных преимуществ смарт-счетчиков все показатели в автоматическом режиме передаются поставщику услуг, что делает невозможными различные неточности в платежках и неправильные начисления.

Также двухзонные умные счетчики имеют дисплей с индикацией, что позволит выявить нарушения в работе и сети в целом.

В регионе намерены заменить 25 тысяч счетчиков в домохозяйствах, обслуживаемых АО "Прикарпатьеоблэнерго". В то же время, если потребитель не попал под программу замены счетчика, но хочет самостоятельно поменять прибор учета на двухзонный, придется за все платить самому: за прибор и его замену.

Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов или через личный кабинет, подав заявку онлайн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали прогноз уровня дефицита электрической энергии на четвертый квартал 2023 года. Регулятор ожидает менее отрицательного эффекта по сравнению с прошлым годом.

Также мы писали, что в украинском правительстве заявили о готовности внедрять рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию, то есть повышать цены. В то же время эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.