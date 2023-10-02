Ціни на електрику — українці можуть економити завдяки безплатним смарт-лічильникам

Смарт-лічильники електрики. Фото: google.com

Українці можуть суттєво заощаджувати на оплаті комунальних послуг завдяки встановленню так званих "розумних" лічильників. Такі безплатні прилади доступні вже в одній з областей.

Про це повідомляє "Прикарпаттяобленерго" у соцмережі Facebook.

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Переваги смарт-лічильників

Так, смарт-прилад обліку дозволить заощаджувати на оплаті комуналки. Їх безкоштовно почали встановлювати на Івано-Франківщині, хоч, як правило, коштує це в середньому 3 тис. грн.

Двозонні прилади рахують спожиту електрику за денним та нічним тарифом. З 23:00 до 07:00 ціна на електроенергію скорочується удвічі, тому з таким лічильником вигідно вмикати найзатратнішу техніку вночі.

Серед важливих переваг смарт-лічильників — усі показники в автоматичному режимі передаються постачальникові послуг, що унеможливлює різні неточності у платіжках та неправильні нарахування.

Також двозонні розумні лічильники мають дисплей з індикацією, що дозволить виявити порушення в його роботі та у мережі загалом.

В регіоні мають намір замінити 25 тисяч лічильників у домогосподарствах, які обслуговує АТ "Прикарпаттяобленерго". Водночас, якщо споживач не потрапив під програму заміни лічильника, проте хоче самостійно змінити прилад обліку на двозонний, доведеться за все платити самому: за прилад та за його заміну.

Для цього потрібно звернутися у Центр обслуговування клієнтів чи через особистий кабінет, подавши заявку онлайн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз щодо рівня дефіциту електричної енергії на четвертий квартал 2023 року. Регулятор очікує менш негативного ефекту порівняно з минулим роком.

Також ми писали, що в українському уряді заявили про готовність впроваджувати рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію, тобто підвищувати ціни. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.