Посуточная аренда квартир во Львове: цены на аренду жилья в 2023 году

Площадь Рынок во Львове. Фото:

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Лето в разгаре — июль открывает перед нами множество возможностей для увлекательных путешествий и незабываемых приключений. Если вы ищете идеальное место для отдыха, которое порадует вас своей красотой, обязательно обратите внимание на один из самых красивых городов Украины — Львов.

Новини.LIVE помогут вам сэкономить и рассказывают о самых дешевых квартирах, которые посуточно сдаются на OLX во Львове.

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Несмотря на то, что автор объявления пишет, что в этой квартире сделан евроремонт, нам в это не очень верится. Особенно, когда на фотографии можно увидеть классическую "лампочку Ильича".

Впрочем, среди преимуществ квартиры низкая стоимость и всего 5 минут пешком до центра города и площади Рынок. Количество спальных мест: 2. Цена в сутки: 300 гривен.



Скриншот объявления об аренде квартиры во Львове. Источник: OLX

Квартира между центром и вокзалом

Следующая квартира в нашей подборке уже уютнее. В комнате расположена двуспальная кровать, телевизор и Wi-Fi. В квартире есть автономное отопление, а также холодильник, микроволновка, электроплита, электрочайник, посуда, фен, утюг.

Жилье расположено в 15 мин. ходьбы от центра и жд вокзала. Автор объявления против проживания с животными. Количество спальных мест: 2. Цена в сутки: 400 гривен.

Скриншот объявления об аренде возле центра Львова. Источник: OLX

Мини-квартира в центре

Автор следующего объявления предлагает в аренду смарт-квартиру (7 кв. м.) в центре Львова на улице Лычаковской. Также хозяин квартиры отмечает, что планировка квартиры похожа на работу итальянского архитектора Марко Пирацци, спланировавшего такую же маленькую квартиру в Риме. Количество спальных мест: 2. Цена в сутки: 450 гривен.

Скриншот объявления об аренде смарт-квартиры в центре Львова. Источник: OLX

Квартира для пары

В центре Львова также сдается небольшая (13 кв. м.), но уютная квартира для пары. Помещение в 10 мин. пешком в центр Львова, однако кухни в нем нет. Зато есть микроволновка, электрочайник, Wi Fi и пол с подогревом. Количество спальных мест: 2. Цена в сутки: 500 гривен.

Скриншот объявления об аренде квартиры для пары во Львове. Источник: OLX

Квартира в исторической части города

Также во Львове сдают уютную квартиру на площади Рынок. В квартире есть вся необходимая бытовая техника: холодильник, микроволновка, электрический чайник, утюг, фен, телевизор, бойлер, газовая плита. В комнате есть диван и двуспальная кровать, которую можно раздвинуть на два отдельных спальных места. Рядом находится много известных кофеен: "Львовский копальня кави", "Криївка", "Реберня", "Пьяна вишня", "Фабрика шоколада", и многие другие интересные вещи. Количество спальных мест: 4. Цена в сутки: 500 гривен.

Скриншот объявления об аренде квартиры в исторической части Львова. Источник: OLX

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