Подобова оренда квартир у Львові: ціни на оренду житла в 2023 році

Площа Ринок у Львові. Фото:

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Літо в розпалі — липень відкриває перед нами безліч можливостей для захоплюючих подорожей і незабутніх пригод. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку, яке порадує вас своєю красою, обов'язково зверніть увагу на одне з найпрекрасніших міст України — Львів.

Новини.LIVE допоможуть вам заощадити і розповідають про найдешевші квартири які подобово здаються на OLX у Львові.

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Недивлячись на те, що автор оголошення пише що в цій квартирі зроблений євроремонт, нам в це не дуже віриться. Особливо, коли на світлині можна побачити класичну "лампочку Ілліча".

Втім, серед переваг квартири низька вартість та всього 5 хвилин пішки до центру міста та площі Ринок. Кількість спальних місць: 2. Ціна за добу: 300 гривень.



Скріншот оголошення про оренду квартири у Львові. Джерело: OLX

Квартира між центром і вокзалом

Наступна квартира у нашій добірці вже більш затишна. В кімнаті розташоване двоспальне ліжко, також є телевізор та Wi-Fi. В квартирі є автономне опалення, а також холодильник, мікрохвильова піч, електроплита, електрочайник, посуд, фен, праска.

Житло розташоване в 15 хв. пішки від центру та ЖД вокзалу. Автор оголошення проти проживання з тваринами. Кількість спальних місць: 2. Ціна за добу: 400 гривень.

Скріншот оголошення про оренду біля центру Львова. Джерело: OLX

Міні-квартира в центрі

Автор слідуючого оголошення пропонує до оренди смарт-квартиру (7 кв. м.) в центрі Львова на вулиці Личаківській. Також господарь квартири зазначає, що планування квартири схоже на роботу італійського архітектора Марко Пірацці, який спланував таку саму маленьку квартиру в Римі. Кількість спальних місць: 2. Ціна за добу: 450 гривень.

Скріншот оголошення про оренду смарт-квартири в центрі Львова. Джерело: OLX

Квартира для пари

В центрі Львова також здається невелика (13 кв. м.), але затишна квартира для пари. Помешкання в 10 хв. пішки до центру Львова, проте кухні в ньому немає. Зате є мікрохвильова піч, електрочайник, Wi Fi та підлога з підігрівом. Кількість спальних місць: 2. Ціна за добу: 500 гривень.

Скріншот оголошення про оренду квартири для пари у Львові. Джерело: OLX

Квартира в історичній частині міста

Також у Львові здають затишну квартиру на площі Ринок. В квартирі є вся необхідна побутова техніка: холодильник, мікрохвильова піч, електричний чайник, праска, фен, телевізор, бойлер, газова плита. У кімнаті є диван та двоспальне ліжко, яке можна розсунути на два окремих спальні місця. Поруч знаходиться багато відомих кав‘ярень: "Львівська копальня кави", "Криївка", "Реберня", "П‘яна вишня", "Фабрика шоколада", та багато інших цікавинок. Кількість спальних місць: 4. Ціна за добу: 500 гривень.

Скріншот оголошення про оренду квартири в історичній частині Львова. Джерело: OLX

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