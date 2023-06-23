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Помощь в 7 тыс. грн: кто имеет право и как оформить

23 июня 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 7 тыс. грн - кто имеет право и как оформить
Денежные купюры в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам, нуждающимся в финансовой поддержке, ряд организаций осуществляет выплаты. Среди них — американская организация HIAS и французская гуманитарная организация ACTED.

О деталях такой помощи сообщают Fakty.

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Как отмечается, финансирование HIAS проходило через благотворительный фонд "Право на защиту" — единственного официального представителя организации в Украине.

Размер денежной поддержки от HIAS — 6,6 тыс. грн на каждого члена семьи. Программа предназначена для населенных пунктов Киевской и Харьковской области. Право на денежную помощь имели только те, кто потерял жилье, бизнес или средства к существованию, уязвимые граждане-переселенцы в Киевской области и имеющие низкий доход — менее 5,4 тыс. грн на человека за три месяца.

Еще переселенцы имею право на выплаты, если:

  • в семье двое и более детей;
  • среди членов семьи есть лица с инвалидностью;
  • в семье пожилые люди (от 55 лет);
  • домохозяйство ведет одно лицо (мужчины или женщины);
  • в составе семьи — беременные женщины и женщины с младенцами.
помощь
Оказание помощи. Источник: Минреинтеграции

Помощь от ACTED

Помощь украинцам оказывает французская гуманитарная организация ACTED. В первую очередь на нее могут претендовать люди, живущие на линии фронта.

От этой организации можно получить финансовые выплаты в 6,6 тыс. гривен на одного человека. Средства предоставляют через отделения "Ощадбанка", Укрпочты или на карту "Ощадбанка".

Записаться на денежную помощь можно по телефону:

  • 0 800 33 69 36.

Претендовать на материальную или гуманитарную помощь могут украинцы, переселившиеся из областей: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. А также те граждане, которые живут на линии фронта.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о ситуации с выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). На днях сообщалось, что деньги переселенцам снова задерживают.

Ранее мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.

 

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