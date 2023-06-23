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Допомога у 7 тис. грн: хто має право і як оформити

23 червня 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 7 тис. грн — хто має право і як оформити
Грошові купюри у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям, які потребують фінансової підтримки, низка організацій здійснює виплати. Серед них — американська організація HIAS та французька гуманітарна організація ACTED. 

Про деталі такої допомоги повідомляють Fakty.

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Як зазначається, фінансування HIAS відбувалось через благодійний фонд "Право на захист" — єдиного офіційного представника організації в Україні.

Розмір грошової підтримки від HIAS — 6,6 тис. грн на кожного члена сім'ї. Програма передбачена для населених пунктів Київської та Харківської області. Право на грошову допомогу мали тільки ті, хто втратив житло, бізнес чи засоби до існування, вразливі громадяни-переселенці у Київській області та ті, хто має низький дохід — менше ніж 5,4 тис. грн на особу за три місяці.

Ще переселенці мають право на виплати, якщо:

  • у родині є двоє та більше дітей;
  • з-поміж членів сім’ї є особи з інвалідністю;
  • у родині люди похилого віку (від 55 років);
  • домогосподарство веде одна особа (чоловіки чи жінки);
  • у складі родини — вагітні жінки та жінки з немовлятами.
допомога
Надання допомоги. Джерело: Мінреінтеграції

Допомога від ACTED

Допомогу українцям надає французька гуманітарна організація ACTED. Насамперед на неї можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту.

Від цієї організації можна отримати фінансові виплати у 6,6 тис. гривень на одну особу. Кошти надають через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на картку "Ощадбанку".

Записатися на грошову допомогу можна за телефоном:

  • 0 800 33 69 36.

Претендувати на матеріальну чи гуманітарну допомогу можуть українці, які переселилися з областей: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. А також ті громадяни, що живуть на лінії фронту.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про ситуацію із виплатами внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Днями повідомлялося, що гроші переселенцям знову затримують.

Раніше ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.

 

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