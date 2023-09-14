Помощь от ООН — украинцы получат зимние наборы

Украинские беженцы. Фото: google.com

Кластер Организации Объединенных Наций по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине поможет гражданам подготовиться к зиме. На это предусмотрено 200 млн долларов.

О таких планах помощи в подготовке украинцев к отопительному периоду рассказали в ООН, пишет Укринформ.

Читайте также:

Помощь ООН украинцам зимой

По словам координатора Кластера ООН Джона Уэйна, организация намерена обеспечить зимними наборами один миллион граждан.

Еще летом специальная рабочая группа совместно с партнерами начала работать над подготовкой к зимнему периоду. В частности, разработали рекомендации на холодный период.

"По нашим оценкам, на эти меры необходимо 200 млн долларов", — рассказал Уэйн.

В частности, уже есть специальные наборы для зимы. Речь идет о зимних высокотемпературных одеялах, матрацах, покрывалах, а также электрических, твердотопливных обогревателях.

Еще одним видом помощи станет снабжение топливом. Украинцы получат помощь в обеспечении жилья дровами и угольными брикетами.

Кластер сотрудничает вместе с Министерством реинтеграции по вопросам поддержки тех или иных регионов. Затем согласовывает потребности с планами гуманитарных партнеров, которые затем осуществляют закупки дров и топлива, а также обеспечивают доставку.

Кроме того, ООН может оказывать денежную помощь, но для этого должны оценить рынок.

"Оценка ценовой ситуации на рынке топлива, доступного в разных регионах, — еще одна задача и часть нашей работы по координации усилий, чтобы обеспечить такой вид помощи", — добавил координатор Кластера ООН.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора рассказали, что в стране идет масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов. По результату проверки около пяти тысяч объектов уже готовы к зиме.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.