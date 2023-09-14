Допомога від ООН — українці отримають зимові набори

Українські біженці. Фото: google.com

Кластер Організації Об'єднаних Націй з питань житла та непродовольчих товарів в Україні допоможе громадянам підготуватися до зими. На це передбачено 200 млн доларів.

Про такі плани щодо допомоги у підготовці українців до опалювального періоду розповіли в ООН, пише Укрінформ.

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За словами координатора Кластера ООН Джона Вейна, організація має намір забезпечити зимовими наборами один мільйон громадян.

Ще влітку спеціальна робоча група спільно з партнерами почала працювати над підготовкою до зимового періоду. Зокрема, розробили рекомендації щодо холодного періоду та допомоги.

"За нашими оцінками, на ці заходи необхідно 200 млн доларів", — розповів Вейн.

Зокрема, вже є спеціальні набори для зими. Йдеться про зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, а також електричні, твердопаливні обігрівачі.

Ще одним видом допомоги стане забезпечення паливом. Українці отримають допомогу в забезпеченні житла дровами та вугільними брикетами.

Кластер співпрацює разом з Міністерством реінтеграції у питаннях підтримки тих чи інших регіонів. Після чого узгоджує потреби з планами гуманітарних партнерів, які потім здійснюють закупівлі дрова та палива, а також забезпечують доставку.

Окрім того, ООН може надавати грошову допомогу, однак для цього повинні оцінити ринок.

"Оцінка цінової ситуації на ринку палива, доступного в різних регіонах, є ще одним завданням та частиною нашої роботи з координації зусиль, аби забезпечити такий вид допомоги", — додав координатор Кластера ООН.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній інспекції енергетичного нагляду розповіли, що в країні триває масштабна підготовка до опалювального періоду 2023/2024 років. За результатом перевірки близько п'яти тисяч об’єктів вже готові до зими.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.