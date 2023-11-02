Курс доллара и евро на 2 ноября — сколько стоит валюта в Украине

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских банках и обменниках дешевеет доллар. В Национальном банке Украины (НБУ) также пустили официальный курс американской валюты и евро.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка, на четверг, 2 ноября, курс установлен на уровне:

доллар стоит 36,26 грн (-0,11);

евро — 38,23 грн/евро (-0,33);

злотый — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,76 грн (-0,01). В покупке — 37,28 грн (-0,04), в продаже — 37,92 (-0,05). Цена евро в покупке — 39,51 грн (+0,01), в продаже — 40,44 грн (-0,02).

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,72 грн (+0,01), в продаже — 37,80 (-0,05). Стоимость евро в покупке — 40,10 грн (-0,01), в продаже — 40,25 грн (-0,05).

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