Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доллар упал в банках и обменниках — курс валют arrow

Доллар упал в банках и обменниках — курс валют

2 ноября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара и евро на 2 ноября — сколько стоит валюта в Украине
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских банках и обменниках дешевеет доллар. В Национальном банке Украины (НБУ) также пустили официальный курс американской валюты и евро.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка, на четверг, 2 ноября, курс установлен на уровне:

  • доллар стоит 36,26 грн (-0,11);
  • евро — 38,23 грн/евро (-0,33);
  • злотый — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,76 грн (-0,01). В покупке — 37,28 грн (-0,04), в продаже — 37,92 (-0,05). Цена евро в покупке — 39,51 грн (+0,01), в продаже — 40,44 грн (-0,02).

Курс доллара в украинских банках

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,72 грн (+0,01), в продаже — 37,80 (-0,05). Стоимость евро в покупке — 40,10 грн (-0,01), в продаже — 40,25 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Аналитики компании Dragon Capital обновили прогноз по курсу доллара и инфляции. В частности, в этом году ожидают положительные изменения по курсу валют.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме