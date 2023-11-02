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Долар впав у банках та обмінниках — курс валют

2 листопада 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара та євро на 2 листопада — скільки коштує валюта в Україні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських банках та обмінниках дешевшає долар. У Національному банку України (НБУ) також пустили офіційний курс американської валюти та євро.

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

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Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на четвер, 2 листопада, курс встановлено на рівні:

  • долар коштує 36,26 грн (-0,11);
  • євро — 38,23 грн/євро (-0,33);
  • злотий — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,76 грн (-0,01). У купівлі — 37,28 грн (-0,04), в продажу — 37,92 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 39,51 грн (+0,01), в продажу — 40,44 грн (-0,02).

Курс долара в українських банках

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,72 грн (+0,01), у продажу — 37,80 (-0,05). Вартість євро у купівлі — 40,10 грн (-0,01), у продажу — 40,25 грн (-0,05).

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Аналітики компанії Dragon Capital оновили прогноз щодо курсу долара та інфляції. Зокрема, цьогоріч очікують позитивні зміни щодо курсу валют.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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