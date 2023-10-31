Курс доллара, евро, злотого на 1 ноября — какая ситуация на рынке

Доллар упал до минимума — сколько сейчас стоит валюта
В Украине ряд банков массово снизили стоимость доллара. В Национальном банке Украины (НБУ) также установили самый низкий за последние 15 месяцев официальный курс американской валюты.
Такие данные обнародованы на портале НБУ.
Курс доллара, евро и злотого
Так, согласно официальной информации НБУ, на среду, 1 ноября, курс установлен на уровне:
- доллар — 36,28 грн (-0,09);
- евро — 38,55 грн/евро (-0,01);
- злотый — 8,68 грн/PLN (+0,03).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,77 грн (-0,02). В покупке — 37,27 грн (-0,05), в продаже — 37,90 (-0,07). Цена евро в покупке — 39,52 грн (+0,01), в продаже — 40,45 грн (-0,03).
Курс доллара в украинских банках
Курс валют в обменниках
Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,72 грн (+0,01), в продаже — 37,85 (0,00). Стоимость евро в покупке — 40,10 грн (-0,01), в продаже — 40,25 грн (-0,05).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, что государственный ПриватБанк запустил технологию бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для бизнес-клиентов. Услуга будет доступна по всей стране.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.
Читайте Новини.LIVE!