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Доллар упал до минимума — сколько сейчас стоит валюта

31 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро, злотого на 1 ноября — какая ситуация на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ряд банков массово снизили стоимость доллара. В Национальном банке Украины (НБУ) также установили самый низкий за последние 15 месяцев официальный курс американской валюты.

Такие данные обнародованы на портале НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на среду, 1 ноября, курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,28 грн (-0,09);
  • евро — 38,55 грн/евро (-0,01);
  • злотый — 8,68 грн/PLN (+0,03).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,77 грн (-0,02). В покупке — 37,27 грн (-0,05), в продаже — 37,90 (-0,07). Цена евро в покупке — 39,52 грн (+0,01), в продаже — 40,45 грн (-0,03).

Курс доллара в украинских банках

 

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Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,72 грн (+0,01), в продаже — 37,85 (0,00). Стоимость евро в покупке — 40,10 грн (-0,01), в продаже — 40,25 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, что государственный ПриватБанк запустил технологию бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для бизнес-клиентов. Услуга будет доступна по всей стране.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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