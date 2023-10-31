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Долар впав до мінімуму — скільки зараз коштує валюта

31 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара, євро, злотого на 1 листопада — яка ситуація на ринку
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні низка банків масово знизили вартість долара. У Національному банку України (НБУ) також встановили найнижчий за останні 15 місяців офіційний курс американської валюти.

Такі дані оприлюднені на порталі НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на середу, 1 листопада, курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,28 грн (-0,09);
  • євро — 38,55 грн/євро (-0,01);
  • злотий — 8,68 грн/PLN (+0,03).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,77 грн (-0,02). У купівлі — 37,27 грн (-0,05), в продажу — 37,90 (-0,07). Ціна євро у купівлі — 39,52 грн (+0,01), в продажу — 40,45 грн (-0,03).

Курс долара в українських банках

 

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,72 грн (+0,01), у продажу — 37,85 (0,00). Вартість євро у купівлі — 40,10 грн (-0,01), у продажу — 40,25 грн (-0,05).

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Нагадаємо, державний ПриватБанк запустив технологію безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для бізнес-клієнтів. Послуга буде доступна по всій країні.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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