Курс валют на 18 октября — банки повысили цены на доллар и евро

Доллар и евро прибавили в цене: курс валют на 18 октября
В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на среду, 18 октября. Согласно ему, евро стоит 38,55 грн/евро (+0,27), а доллар — 36,45 грн (+0,12).
Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.
Курс доллара и евро на 18 октября
На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (+0,00). В покупке — 37,46 грн (+0,05), в продаже — 38,15 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,63 грн (+0,10), в продаже — 40,66 (+0,09) грн.
- ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Правэкс-Банк — 37,90 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,10);
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
- ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (+0,05).
- Sense bank — 37,70 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,05).
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (0,00), в продаже — 38,16 (+0,01). Цена евро в покупке — 40,38 грн (+0,08), в продаже — 40,55 грн (+0,05).
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Напомним, НБУ с начала года фиксирует сокращение спроса на наличные денежные средства против аналогичного периода прошлого года. На начало октября в обращении находится почти 728 млрд гривен в наличных. Речь идет о 2,7 млрд купюр на сумму 721,3 млрд гривен.
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