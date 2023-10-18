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Долар та євро додали у ціні: курс валют на 18 жовтня

18 жовтня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 18 жовтня — банки підвищили ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на середу, 18 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,55 грн/євро (+0,27), а долар — 36,45 грн (+0,12).

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 18 жовтня

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,10 грн (+0,00). У купівлі — 37,46 грн (+0,05), в продажу — 38,15 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,63 грн (+0,10), у продажу — 40,66 (+0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правекс-Банк — 37,90 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,10);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (+0,05).
  • Sense bank — 37,70 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (0,00), у продажу — 38,16 (+0,01). Ціна євро у купівлі — 40,38 грн (+0,08), у продажу — 40,55 грн (+0,05).

 

курс валют на 18 жовтня
Джерело: Мінфін

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Більше про валюту

Нагадаємо, НБУ з початку року фіксує скорочення попиту на готівкові кошти проти аналогічного періоду минулого року. На початок жовтня в обігу перебуває майже 728 млрд гривень у готівці. Йдеться про 2,7 млрд купюр на суму 721,3 млрд гривень.

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