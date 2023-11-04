Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доллар стоит на месте — сколько стоит валюта в банках и обменниках arrow

Доллар стоит на месте — сколько стоит валюта в банках и обменниках

4 ноября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро и злотого в Украине на 5 ноября
Человек возле обменника. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В банках и обменниках Украины доллар не подорожал. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.

Данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 5 ноября курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,26 грн;
  • евро — 38,67 грн/евро;
  • злотый — 8,69 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, также на наличном рынке Украины американская валюта в цене не поднималась. В среднем доллар стоит 37,87 грн. В покупке — 37,63 грн, в продаже — 37,73. Стоимость евро в покупке стоит 40,01 грн, в продаже — 40,20 грн.

Курс доллара в украинских банках

Курс валют банки
Курс доллара в банках. Фото: Kurs

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,65 грн, в продаже — 37,75. Стоимость евро в покупке — 40,15 грн, в продаже — 40,35 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, примерно 300 млн гривен было фактически украдено из карманов киевлян за 2022 год. Это произошло из-за завышения коммунальщиками потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме