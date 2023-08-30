Курс валют на 31 августа – доллар продолжает падать в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на 31 августа 2023 года. Согласно ему, евро в покупке подскочил на 42 копейки, стоит 39,93 грн/евро, а доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 31 августа

По данным НБУ, цена евровалюты в продаже — 40,33 грн/евро (+0,43), стоимость доллара такая же — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,95 грн. В покупке — 37,42 грн (-0,07), в продаже — 38,15 (-0,13). Евро стоит в покупке 40,62 (0,00) грн, в продаже — 41,66 (-0,05) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,65 грн (-0,25) — 38,65 грн (-0,10);

Укрэксимбанк — 37,30 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,25);

Sense bank — 37,40 грн (-0,40) — 38,10 грн (-0,30);

Райффайзен Банк — 37,50 (-0,10) грн — 38,20 грн (-0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,90 (-0,16) грн, в продаже — 38,10 (-0,20) грн. Евро в покупке — 41,25 грн, в продаже — 41,50.

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Больше о валюте

Напомним, эксперты рассказали, как повлияет на курс доллара разрешение Национального банка Украины (НБУ) на покупку безналичной валюты. Теперь украинцы могут производить обмен валюты в рамках установленного лимита.

Также мы писали, что с 29 августа 2023 украинцам вновь доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.