Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доллар продолжает падать: курс валют на 31 августа arrow

Доллар продолжает падать: курс валют на 31 августа

30 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 31 августа – доллар продолжает падать в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на 31 августа 2023 года. Согласно ему, евро в покупке подскочил на 42 копейки, стоит 39,93 грн/евро, а доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 31 августа

По данным НБУ, цена евровалюты в продаже — 40,33 грн/евро (+0,43), стоимость доллара такая же — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,95 грн. В покупке — 37,42 грн (-0,07), в продаже — 38,15 (-0,13). Евро стоит в покупке 40,62 (0,00) грн, в продаже — 41,66 (-0,05) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,65 грн (-0,25) — 38,65 грн (-0,10);
  • Укрэксимбанк — 37,30 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,25);
  • Sense bank — 37,40 грн (-0,40) — 38,10 грн (-0,30);
  • Райффайзен Банк — 37,50 (-0,10) грн — 38,20 грн (-0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,90 (-0,16) грн, в продаже — 38,10 (-0,20) грн. Евро в покупке — 41,25 грн, в продаже — 41,50.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, эксперты рассказали, как повлияет на курс доллара разрешение Национального банка Украины (НБУ) на покупку безналичной валюты. Теперь украинцы могут производить обмен валюты в рамках установленного лимита.

Также мы писали, что с 29 августа 2023 украинцам вновь доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 30 августа: атака на Киев, заседание СНБО и "Нептуны" против России

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз