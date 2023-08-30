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Долар продовжує падати: курс валют на 31 серпня

30 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 31 серпня — долар продовжує падати в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 31 серпня 2023 року. Відповідно до нього, євро у купівлі підскочив на 42 копійки, коштує 39,93 грн/євро, а долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 31 серпня

За даними НБУ, ціна євровалюти у продажу — 40,33 грн/євро (+0,43), вартість долара така ж — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,95 грн. У купівлі — 37,42 грн (-0,07), в продажу — 38,15 (-0,13). Євро коштує у купівлі 40,62 (0,00) грн, у продажу — 41,66 (-0,05) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,65 грн (-0,25) — 38,65 грн (-0,10);
  • Укрексімбанк — 37,30 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,25);
  • Sense bank — 37,40 грн (-0,40) — 38,10 грн (-0,30);
  • Райффайзен Банк — 37,50 (-0,10) грн — 38,20 грн (-0,20).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,90 (-0,16) грн, у продажу — 38,10 (-0,20) грн. Євро у купівлі — 41,25 грн, у продажу — 41,50.

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Більше про валюту

Нагадаємо, експерти розповіли, як вплине на курс долара дозвіл Національного банку України (НБУ) на купівлю безготівкової валюти. Тепер українці можуть здійснювати обмін валюти в рамках встановленого ліміту.

Також ми писали, що з 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.

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