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До 2 тыс. грн в день: горячие вакансии для подработки

19 июля 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата до 2 тыс. грн в день — горячие вакансии для подработки
Деньги в кошельке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда появляются вакансии, где предлагают подработку. Это может быть почасовая оплата или работа до нескольких дней, где можно заработать до 2 тыс. грн.

Об этом сообщают Progroshi.

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Так, на порталах по поиску работы или сайтах объявлений можно найти работу с оптимальными условиями тем, кто хочет получить деньги срочно.

В частности, можно обратить внимание на предложения работы уборщицей, где платят фиксированную ставку за количество отработанных часов. Оплата зависит от объекта. Уборка в частных домах дешевле, а в компаниях — дороже. Так, за такую работу в Хмельницком предлагают — 150-200 грн в час (частный дом). За уборку кафе, расположенного в центре города, обещают 533 грн/час.

В столице за эту работу можно получить за один день до 1 тыс. грн. Такие вакансии подходят для тех, кто не боится грязных занятий и не имеет проблем с уязвимостью органов чувств.

Также можно стать тайным агентом, притворившись за деньги покупателем или клиентом. Такие работники необходимы компаниям для улучшения качества работы в супермаркетах, банках, магазинах, автостанциях. Платят за такую работу до 500–700 грн за один день.

За промоутерство в виде раздачи листовок и рекламных буклетов на улицах платят от 200 грн, за день можно заработать до 1,5 тыс. грн.

Есть вакансии, где ищут человека для выгула собаки. Оплачивается работа тоже за количество часов. При этом не обязательно иметь опыт, а оплата за такую работу — 300-500 грн в час.

Работа моделью для товаров и одежды. Оплата зависит от заказчика и целей съемки, как правило, предлагают 700–800 грн за несколько часов работы.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

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