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До 2 тис. грн за день: гарячі вакансії для підробітку

19 липня 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата до 2 тис. грн за день — гарячі вакансії для підробітку
Гроші у гаманці. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці з'являються вакансії, де пропонують підробіток. Це може бути погодинна оплата або робота до кількох днів, де можна заробити до 2 тис. грн.

Про це повідомляють Progroshi.

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Так, на порталах з пошуку роботи чи сайтах оголошень можна знайти роботу з оптимальними умовами тим, хто хоче отримати кошти терміново.

Зокрема, можна звернути увагу на пропозиції роботи прибиральницею, де платять фіксовану ставку за кількість відпрацьованих годин. Оплата різниться залежно від об'єкта. Прибирання у приватних оселях дешевше, а в компаніях — дорожче. Так, за таку роботу у Хмельницькому пропонують — 150-200 грн за годину (приватний будинок). За прибирання кав’ярні, розташованої у центрі міста, обіцяють 533 грн/год.

У столиці за таку роботу можна отримати за один день до 1 тис. грн. Такі вакансії підходять для тих, хто не боїться брудних занять і не має проблем із вразливістю органів чуття.

Також можна стати таємним агентом, прикинувшись за гроші покупцем чи клієнтом. Такі працівники необхідні компаніям для покращення якості роботи у супермаркетах, банках, магазинах, автостанціях. Платять за таку роботу до 500-700 грн за один день.

За промоутерство у вигляді роздачі листівок та рекламних буклетів на вулицях платять від 200 грн, за день можна заробити до 1,5 тис. грн.

Є вакансії, де шукають людину для вигулу собаки. Оплачується робота теж за кількість годин. При цьому не обов’язково мати досвід, а оплата за таку роботу — 300-500 грн за годину.

Робота фотомоделлю для товарів та одягу. Оплата залежить від замовника та цілей зйомки, як правило, пропонують 700-800 грн за кілька годин роботи.

Що ще варто знати

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень. 

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, став пошук роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.

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