Дети должны выплачивать деньги своим пожилым родителям: кого это касается
Дети должны содержать своих пожилых родителей. И это закреплено на законодательном уровне. В частности, в Конституции и Семейном кодексе Украины.
На сайте Министерства юстиции Украины разъяснили все детали.
Алименты на содержание родителей
Сообщается, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей:
- если нетрудоспособны;
- если нуждаются в материальной помощи.
Следует обратить внимание на то, что:
- обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей;
- потребность материальной помощи состоит в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования;
- нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп (статья 1 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").
Если дети не оказывают материальную помощь добровольно
Если дети не оказывают материальную помощь добровольно, родители могут обратиться в суд. Он определяет размер алиментов на родителей с учетом материального и семейного положения сторон.
Следует также отметить, что обязанность детей содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, не абсолютна. Если судом будет установлено, что мать, отец уклонялись от исполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.
Напомним, во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы страны. Однако есть определенные категории мужчин, которые, согласно украинскому законодательству, имеют такую возможность. Среди них мужчины-опекуны несовершеннолетних и детей с инвалидностью.