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Дети должны выплачивать деньги своим пожилым родителям: кого это касается

20 июля 2023 01:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дети должны выплачивать деньги своим пожилым родителям: кого это касается
Девушка заботится о своих родителях. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дети должны содержать своих пожилых родителей. И это закреплено на законодательном уровне. В частности, в Конституции и Семейном кодексе Украины.

На сайте Министерства юстиции Украины разъяснили все детали.

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Алименты на содержание родителей

Сообщается, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей:

  • если нетрудоспособны;
  • если нуждаются в материальной помощи.

Следует обратить внимание на то, что:

  • обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей;
  • потребность материальной помощи состоит в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования;
  • нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп (статья 1 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Если дети не оказывают материальную помощь добровольно

Если дети не оказывают материальную помощь добровольно, родители могут обратиться в суд. Он определяет размер алиментов на родителей с учетом материального и семейного положения сторон.

Следует также отметить, что обязанность детей содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, не абсолютна. Если судом будет установлено, что мать, отец уклонялись от исполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.

Напомним, во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы страны. Однако есть определенные категории мужчин, которые, согласно украинскому законодательству, имеют такую возможность. Среди них мужчины-опекуны несовершеннолетних и детей с инвалидностью.

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