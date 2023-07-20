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Діти мають виплачувати гроші своїм літнім батькам: кого це стосується

20 липня 2023 01:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Діти мають виплачувати гроші своїм літнім батькам: кого це стосується
Дівчина піклується про своїх батьків. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Діти мають утримувати своїх літніх батьків. І це закріплено на законодавчому рівні. Зокрема, у Конституції України та Сімейному кодексі України.

На сайті Міністерства юстиції України пояснили усі деталі.

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Аліменти на утримання батьків

Повідомляється, що повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх батьків:

  • якщо непрацездатні;
  • якщо потребують матеріальної допомоги.

Cлід звернути увагу на те, що:

  • обов’язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей;
  • потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку із відсутністю пенсій чи її низького розміру, а також у зв’язку із відсутністю у них інших джерел існування;
  • непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку, та інваліди I, II та III груп (стаття 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").

Якщо діти не надають матеріальну допомогу добровільно

Якщо діти не надають матеріальну допомогу добровільно, батьки можуть звернутися до суду. Він вже  визначає розмір аліментів на батьків з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. 

Варто також зазначити, що обов’язок дітей утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, не є абсолютним. Якщо судом буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання батьківських обов’язків, діти можуть бути звільнені від обов’язку надавати батькам утримання.

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі країни. Проте є певні категорії чоловіків, які, відповідно до українського законодавства, мають таку можливість. Серед них чоловіки-опікуни неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю. 

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