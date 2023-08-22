Тендеры в Украине — топ-10 самых дорогих закупок на Prozorro

Строительство дорог в Украине. Фото: google.com

В системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro появились данные по тендерам, которые обошлись дороже всего для государственного бюджета. Речь идет о десяти крупнейших закупках, которые были произведены за последнюю неделю.

Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.

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Согласно этим данным, в течение прошлой недели, с 12 по 19 августа, на Prozorro опубликовали 61 тысячу сообщений о тендерах суммарно 18,44 млрд гривен.

В частности, 9% из них пришлись на ремонтные работы украинских дорожных дорог.

В списке наиболее затратных для государственного бюджета закупок за прошлую неделю стал заказ топлива для армии.

Так, Министерство обороны Украины заказало нефть и дистилляты на прошлой неделе на 3,6 млрд гривен.

Далее по расходам следует Днепропетровская областная государственная администрация с тендером на ремонт автомобильной дороги в 562 млн гривен.

На третьем месте — Черниговоблэнерго с тендером в 377 млн гривен на электроэнергию.

Далее по расходам в рейтинге:

Агентство местных дорог Полтавской области потратило на ремонт дороги 290 млн гривен;

государственный Ощадбанк отдал на системы хранения данных 274 млн грн;

Львовская областная государственная администрация потратила на ремонт дороги 216 млнгривен;

Харьковводоканал потратил на электрическую энергию 207 млн. гривен;

Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области заказала эксплуатационное содержание дорог на 192 млн гривен;

АО "Укрзализныця" провело тендер по закупке запасных частей для грузовых вагонов на общую сумму 177 млн гривен.

Скандалы с тендерами

Следует заметить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал массовые не срочные тендеры, объявляемые властями на местах во время войны. Он подчеркнул, что в обществе назревает серьезное недовольство. Речь идет о предоставлении странніх приоритетов в государственных закупках.

Политик заявил, что парламент будет вынужден ограничить закупки, если не прекратится "пир во время чумы".

Больше о закупках

Напомним, столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы были отдать более 5 млн гривен.