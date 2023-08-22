Тендери в Україні — топ-10 найдорожчих закупівель на Prozorro

Будівництво доріг в Україні. Фото: google.com

У системі електронних публічних та державних закупівель Prozorro з'явились дані щодо тендерів, які обійшлися найдорожче для державного бюджету. Йдеться про десять найбільших закупівель, що були здійснені за останній тиждень.

Про це свідчить інформація на порталі держзакупівель.

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Згідно з цими даними, протягом минулого тижня, з 12 по 19 серпня, на Prozorro опублікували 61 тисячу повідомлень щодо тендерів сумарно 18,44 млрд гривень.

Зокрема, 9% з них припали на ремонтні роботи українських дорожніх шляхів.

У переліку найбільш витратних для державного бюджету закупівель за минулий тиждень стало замовлення пального для армії.

Так, Міністерство оборони України замовило нафту і дистиляти попереднього тижня на 3,6 млрд гривень.

Далі за витратами йде Дніпропетровська обласна державна адміністрація з тендером на ремонт автомобільної дороги 562 млн гривень.

На третьому місці — Чернігівобленерго із тендером у 377 млн гривень на електроенергію.

Далі за витратами у рейтингу:

Агентство місцевих доріг Полтавської області витратило на ремонт дороги 290 млн гривень;

державний Ощадбанк віддав на системи збереження даних 274 млн грн;

Львівська обласна державна адміністрація витратила на ремонт дороги 216 млн гривень;

Харківводоканал витратив на електричну енергію 207 млн гривень;

Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області замовила експлуатаційне утримання доріг на 192 млн гривень;

АТ "Укрзалізниця" провело тендер із закупівлі запасних частин для вантажних вагонів на загальну суму 177 млн гривень.

Скандали із тендерами

Варто зауважити, що раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, які оголошує влада на місцях під час війни. Він наголосив, що в суспільстві назріває серйозне невдоволення. Йдеться про надання дивних пріоритетів у державних закупівлях.

Політик заявив, що парламент буде змушений обмежити закупівлі, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Більше про закупівлі

Нагадаємо, столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштока державного прапора України під час війни. За роботи готові були віддати понад 5 млн гривень.