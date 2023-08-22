Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Державні мільярди на тендери: топ-10 найдорожчих закупівель на Prozorro arrow

Державні мільярди на тендери: топ-10 найдорожчих закупівель на Prozorro

22 серпня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери в Україні — топ-10 найдорожчих закупівель на Prozorro
Будівництво доріг в Україні. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У системі електронних публічних та державних закупівель Prozorro з'явились дані щодо тендерів, які обійшлися найдорожче для державного бюджету. Йдеться про десять найбільших закупівель, що були здійснені за останній тиждень.

Про це свідчить інформація на порталі держзакупівель.

Читайте також:

Топ-10 найдорожчих тендерів на Prozorro

Згідно з цими даними, протягом минулого тижня, з 12 по 19 серпня, на Prozorro опублікували 61 тисячу повідомлень щодо тендерів сумарно 18,44 млрд гривень.

Зокрема, 9% з них припали на ремонтні роботи українських дорожніх шляхів.

У переліку найбільш витратних для державного бюджету закупівель за минулий тиждень стало замовлення пального для армії.

Так, Міністерство оборони України замовило нафту і дистиляти попереднього тижня на 3,6 млрд гривень.

Далі за витратами йде Дніпропетровська обласна державна адміністрація з тендером на ремонт автомобільної дороги 562 млн гривень.

На третьому місці — Чернігівобленерго із тендером у 377 млн гривень на електроенергію.

Далі за витратами у рейтингу:

  • Агентство місцевих доріг Полтавської області витратило на ремонт дороги 290 млн гривень;
  • державний Ощадбанк віддав на системи збереження даних 274 млн грн;
  • Львівська обласна державна адміністрація витратила на ремонт дороги 216 млн гривень;
  • Харківводоканал витратив на електричну енергію 207 млн гривень;
  • Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області замовила експлуатаційне утримання доріг на 192 млн гривень;
  • АТ "Укрзалізниця" провело тендер із закупівлі запасних частин для вантажних вагонів на загальну суму 177 млн гривень.

Скандали із тендерами

Варто зауважити, що раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, які оголошує влада на місцях під час війни. Він наголосив, що в суспільстві назріває серйозне невдоволення. Йдеться про надання дивних пріоритетів у державних закупівлях.

Політик заявив, що парламент буде змушений обмежити закупівлі, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Більше про закупівлі

Нагадаємо, столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштока державного прапора України під час війни. За роботи готові були віддати понад 5 млн гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз