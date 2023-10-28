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Некоторые пенсионеры в ноябре получат надбавки, кому повезет

28 октября 2023 00:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Некоторые пенсионеры в ноябре получат надбавки, кому повезет
Пенсионер считает деньги. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уже в следующем месяце некоторые категории пенсионеров могут получить определенные надбавки к пенсии. Это коснется тех, кто нуждается в помощи от квалифицированных соцработников, не имеющих достаточного финансового обеспечения и по возрасту. Суммы могут быть разные.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Надбавки пенсионерам

В Пенсионном Фонде Украины сообщили, что размер надбавки для пожилых — индивидуальный:

  • украинцам, которым исполнилось 80 лет и больше — до 570 грн;
  • которым исполнилось 75 лет — до 456 грн;
  • которым исполнилось 70 лет — до 300 грн.

Там также отмечают, что эта выплата предусмотрена пенсионерам, у которых размер выплат с учетом всех надбавок, повышений, индексаций, целевого пособия не достигает размера средней зарплаты. То есть, 16012 грн.

Кроме того, на выплаты могут рассчитывать те, кто имеет особые обстоятельства:

  • лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
  • кто нуждается в специальной помощи соцработников;
  • пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Теперь граждане могут претендовать на выплаты в случае, если сделали ремонт за собственные деньги.

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