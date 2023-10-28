Некоторые пенсионеры в ноябре получат надбавки, кому повезет

Пенсионер считает деньги. Фото: УНИАН

Уже в следующем месяце некоторые категории пенсионеров могут получить определенные надбавки к пенсии. Это коснется тех, кто нуждается в помощи от квалифицированных соцработников, не имеющих достаточного финансового обеспечения и по возрасту. Суммы могут быть разные.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Надбавки пенсионерам

В Пенсионном Фонде Украины сообщили, что размер надбавки для пожилых — индивидуальный:

украинцам, которым исполнилось 80 лет и больше — до 570 грн;

которым исполнилось 75 лет — до 456 грн;

которым исполнилось 70 лет — до 300 грн.

Там также отмечают, что эта выплата предусмотрена пенсионерам, у которых размер выплат с учетом всех надбавок, повышений, индексаций, целевого пособия не достигает размера средней зарплаты. То есть, 16012 грн.

Кроме того, на выплаты могут рассчитывать те, кто имеет особые обстоятельства:

лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;

кто нуждается в специальной помощи соцработников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Теперь граждане могут претендовать на выплаты в случае, если сделали ремонт за собственные деньги.