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Деякі пенсіонери у листопаді отримають надбавки, кому пощастить

28 жовтня 2023 00:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Деякі пенсіонери у листопаді отримають надбавки, кому пощастить
Пенсіонер рахує гроші. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вже наступного місяця деякі категорії пенсіонерів моджуть отримати певні надбавки до пенсії. Це стосується тих, хто потребує допомоги від кваліфікованих соцпрацівників, які не мають достатнього фінансового забезпечення та через вік. Суми можуть бути різні.

Про це повідомляє Пенсійний Фонд України.

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Надбавки пенсіонерам

У Пенсійному Фонді України повідомили, що розмір надбавки для літніх людей — індивідуальний:

  • українцям, яким виповнилося 80 років і більше — до 570 грн;
  • яким виповнилося 75 років — до 456 грн;
  • яким виповнилося 70 років — до 300 грн.

Там  також зазначають, що ця виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати. Тобто,  16 012 грн.

Крім того, на виплати можуть розраховувати ті, хто має особливі обставини:

  • особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;
  • хто потребує спеціальної допомоги соцпрацівників;
  • пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії. Відтепер громадяни можуть претендувати на виплати у разі, якщо зробили ремонт за власний бюджет.

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