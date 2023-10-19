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Многие украинцы могут остаться без субсидии в отопительный сезон

19 октября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Многие украинцы могут остаться без субсидии в отопительный сезон
Платежки на оплату коммунальных услуг. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине начинается отопительный сезон. Со следующего месяца в платежках граждан будут нарисованы совсем другие суммы, чем они платили несколько последних месяцев. Добавится отопление. Некоторые украинцы рассчитывали на субсидии, но есть вероятность, что возможности получить помощь у них нет.

Кого лишат субсидий, рассказала в эфире "Суспільного" директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко.

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Кого лишат субсидий

В Пенсионном фонде сообщили, что некоторые категории украинцев не могут рассчитывать на получение субсидии.

В предоставлении субсидии могут отказать:

  • если кто-то из членов семьи в течение последнего года совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн;
  • лицам, владеющим автомобилем, с года выпуска которого еще не прошло 5 лет;
  • тем семьям, в собственности которых есть два или более автомобилей "младше" 15 лет.

Впрочем, если у семьи нет высоких доходов и достатков, и вы не владеете ни одним автомобилем, право на субсидию вы также можете потерять. Такое возможно, если кто-нибудь из совершеннолетних, трудоспособных членов семьи нигде не работает и не учится. Но распространенной причиной отказа в предоставлении социальной выплаты есть задолженность.

"Если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", — отметила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко.

Но если заключить договор о реструктуризации или долг будет в полном объеме ликвидирован, то право на получение льготы вернется.

Напомним, в Украине безработные граждане могут рассчитывать на предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно заранее встать на учет в Центр занятости и иметь официальный статус безработного.

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