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Чимало українців можуть залишитися без субсидії на опалювальний сезон

19 жовтня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чимало українців можуть залишитися без субсидії на опалювальний сезон
Платіжки на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні розпочинається опалювальний сезон. Вже з наступного місяця у платіжках громадян будуть намальовані зовсім інші суми, ніж вони платили кілька останніх місяців. Додається опалення. Деякі українці розраховували на субсидії, але є вірогідність, що можливості отримати допомогу вони не матимуть. 

Кого позбавлять субсидій розповіла в етері  "Суспільного" директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.

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Кого позбавлять субсидій

У Пенсійному фонді повідомили, що деякі категорії українців не можуть розраховувати на отримання субсидії. 

У наданні субсидії можуть відмовити:

  • якщо хтось із членів сім'ї протягом останнього року здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн;
  •  особам, що володіють автомобілем, з року випуску якого ще не минуло 5 років;
  • тим сім'ям, у власності яких є два або більше автомобілів  "молодше" 15 років. 

Втім, якщо родина не має високих доходів і статків і ви не володієте  жодним автомобілем, усе ж право на субсидію ви також можете втратити. Таке  можливо, якщо хтось із повнолітніх, працездатних членів родини ніде не працює та не навчається. Але розповсюдженою причиною відмови у наданні соціальної виплати є заборгованість.

"Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною", — зазначила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.

Але якщо укласти договір про реструктуризацію, або борг буде в повному обсязі ліквідовано, то право на отримання пільги повернеться.

Нагадаємо, в Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно заздалегідь стати на облік у Центр зайнятості та мати офіційний статус безробітного.

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