Чимало українців можуть залишитися без субсидії на опалювальний сезон
В Україні розпочинається опалювальний сезон. Вже з наступного місяця у платіжках громадян будуть намальовані зовсім інші суми, ніж вони платили кілька останніх місяців. Додається опалення. Деякі українці розраховували на субсидії, але є вірогідність, що можливості отримати допомогу вони не матимуть.
Кого позбавлять субсидій розповіла в етері "Суспільного" директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.
Кого позбавлять субсидій
У Пенсійному фонді повідомили, що деякі категорії українців не можуть розраховувати на отримання субсидії.
У наданні субсидії можуть відмовити:
- якщо хтось із членів сім'ї протягом останнього року здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн;
- особам, що володіють автомобілем, з року випуску якого ще не минуло 5 років;
- тим сім'ям, у власності яких є два або більше автомобілів "молодше" 15 років.
Втім, якщо родина не має високих доходів і статків і ви не володієте жодним автомобілем, усе ж право на субсидію ви також можете втратити. Таке можливо, якщо хтось із повнолітніх, працездатних членів родини ніде не працює та не навчається. Але розповсюдженою причиною відмови у наданні соціальної виплати є заборгованість.
"Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною", — зазначила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.
Але якщо укласти договір про реструктуризацію, або борг буде в повному обсязі ліквідовано, то право на отримання пільги повернеться.
Нагадаємо, в Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно заздалегідь стати на облік у Центр зайнятості та мати офіційний статус безробітного.
Читайте Новини.LIVE!