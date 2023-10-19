Чимало українців можуть залишитися без субсидії на опалювальний сезон

Платіжки на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН

В Україні розпочинається опалювальний сезон. Вже з наступного місяця у платіжках громадян будуть намальовані зовсім інші суми, ніж вони платили кілька останніх місяців. Додається опалення. Деякі українці розраховували на субсидії, але є вірогідність, що можливості отримати допомогу вони не матимуть.

Кого позбавлять субсидій розповіла в етері "Суспільного" директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.

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Кого позбавлять субсидій

У Пенсійному фонді повідомили, що деякі категорії українців не можуть розраховувати на отримання субсидії.

У наданні субсидії можуть відмовити:

якщо хтось із членів сім'ї протягом останнього року здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн;

особам, що володіють автомобілем, з року випуску якого ще не минуло 5 років;

тим сім'ям, у власності яких є два або більше автомобілів "молодше" 15 років.

Втім, якщо родина не має високих доходів і статків і ви не володієте жодним автомобілем, усе ж право на субсидію ви також можете втратити. Таке можливо, якщо хтось із повнолітніх, працездатних членів родини ніде не працює та не навчається. Але розповсюдженою причиною відмови у наданні соціальної виплати є заборгованість.

"Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною", — зазначила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.

Але якщо укласти договір про реструктуризацію, або борг буде в повному обсязі ліквідовано, то право на отримання пільги повернеться.

Нагадаємо, в Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно заздалегідь стати на облік у Центр зайнятості та мати офіційний статус безробітного.