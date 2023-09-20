Немалые деньги: за что Укрзализныця может оштрафовать пассажира

Пассажиры Укрзализныци. Фото: google.com

Стоп-кран в поезде — это критически важное устройство, часто окрашенное в ярко-красный цвет, предназначенное для экстренной остановки. Большинство людей могли видеть его в украинских электричках, но при этом не каждый знает, что за его использование могут оштрафовать.

Об этом сообщает PRO Гроші.

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Штраф от Укрзализныци

Сообщается, что основное назначение этого устройства – использование в экстремальных обстоятельствах, таких как возникновение дыма или пожар в вагоне.

По стандартам, активация сигнального тормоза зарезервирована за проводниками. В некоторых современных поездах, таких как Hyundai, классические стоп-краны отсутствуют, заменены альтернативными системами.

Любая безосновательная активация стоп-крана ведет к серьезным штрафам, достигающим 1 342 гривен в 2023 году. Действия могут также повлечь за собой уголовное наказание, вплоть до лишения свободы, особенно если это приводит к трагическим последствиям.

Что касается вопроса о плате за проезд без билета, Укрзализныця установила штрафы от 1 тысячи до 2 200 тысяч гривен, в зависимости от маршрута и категории вагона.

Напомним, что из-за ремонта пути Надворная — Делятин Укрзализныця изменила маршруты 12 поездов. Изменения будут действовать в определенные даты октября и ноября.

Также мы сообщали, что уже этой осенью начнет курсировать новый ежедневный поезд Варшава — Рава-Русская. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда во Львов.