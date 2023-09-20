Чималі гроші: за що Укрзалізниця може оштрафувати пасажира

Пасажири Укрзалізниці. Фото: google.com

Стоп-кран у поїзді — це критично важливий пристрій, часто пофарбований в яскраво-червоний колір, призначений для екстреної зупинки. Більшість людей могли бачити його в українських електричках, але при цьому не кожен знає, що за його використання можуть оштрафувати.

Про це повідомляє PRO Гроші.

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Штраф від Укрзалізниці

Повідомляється, що основним призначенням цього пристрою є використання в екстремальних обставинах, таких як виникнення диму або пожежа у вагоні.

За стандартами активація сигнального гальма зарезервована за провідниками. У деяких сучасних поїздах, таких як Hyundai, класичні стоп-крани відсутні, замінені альтернативними системами.

Будь-яка безпідставна активація стоп-крана веде до серйозних штрафів, що сягають 1342 гривень у 2023 році. Дії можуть також спричинити кримінальне покарання, аж до позбавлення волі, особливо якщо це призводить до трагічних наслідків.

Щодо питання про плату за проїзд без квитка, Укрзалізниця встановила штрафи від 1 тисячі до 2 200 тисяч гривень, залежно від маршруту та категорії вагона.

Нагадаємо, що через ремонт колії Надвірна — Делятин Укрзалізниця змінила маршрути 12 поїздів. Зміни діятимуть у певні дати жовтня та листопада.

Також ми повідомляли, що вже восени почне курсувати новий щоденний поїзд Варшава — Рава-Руська. На станції Рава-Руська буде організована зручна пересадка на поїзди до Львова.