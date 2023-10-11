Графики отключений зимой — энергокомпании назвали два возможных типа

Сотрудники энергосферы. Фото: facebook/npcukrenergo

В Украине пересмотрят зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменят очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения.

Об этом рассказал руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Какие ожидаются графики отключений света

По словам чиновника, сроки вероятных отключений электроэнергии в зимний период будут зависеть от:

ситуации с повторными массированными обстрелами России;

возможностей электростанций;

уровня потребления в соответствующий период.

То есть, ситуация будет зависеть от уровня общего дефицита мощности в энергосистеме. В случае небольшого недостатка — свет будут выключать на четыре часа, если больше, то, соответственно, дольше.

Ожидается пересмотр графиков отключений. Будут стремиться достичь равномерности. Этому должно способствовать обеспечение регионов автономными источниками электропитания. Речь идет, в частности, о дизельных генераторах, которые смогут питать предприятия критической инфраструктуры. Ситуация с оснащением генераторами инфраструктурных объектов сейчас значительно лучше.

В то же время в компании YASNO рассказали, что отключение света будет зависеть от ракетных атак, экстренного реагирования и импорта ресурса. Там подчеркивают, что уже научились реагировать на атаки, поэтому графики стали более сбалансированными и адаптированными к концу минувшей зимы.

Во время нового зимнего периода при обстреле будет два типа отключений света:

первый — когда известно, что повреждено, есть ориентировочное время на восстановление (20 минут, час, день-два);

второй — в случае аварийной ситуации. Продолжительность восстановления может быть неизвестна.

Что еще стоит знать

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко призывает граждан Украины запасаться генераторами на зиму. При этом со своей стороны министерство будет делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

Также мы сообщали, что Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

Кроме того, в этом году Украина входит в зиму со слабой энергетической системой в результате российских обстрелов. Тысячи инженеров работали в течение лета, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, однако в завершение подготовки к зиме не хватило ни денег, ни времени.