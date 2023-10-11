Графіки відключень взимку — енергокомпанії назвали два можливі типи

Працівники енергосфери. Фото: facebook/npcukrenergo

В Україні переглянуть зимові графіки відключення електроенергії. Зокрема, задля досягнення рівномірного розподілу ресурсу зміниться черговість та список споживачів, які потраплять під обмеження електропостачання.

Про це розповів керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Читайте також:

Які очікуються графіки відключень світла

За словами посадовця, терміни ймовірних відключень електроенергії у зимовий період залежатимуть від:

ситуації з повторними масованими обстрілами Росії;

можливостей електростанцій;

рівня споживання у відповідний період.

Тобто ситуація залежатиме від рівня загального дефіциту потужності в енергосистемі. У разі невеликої нестачі — світло вимикатимуть на чотири години, якщо більше, то, відповідно, довше.

Очікується перегляд графіків відключень. Прагнутимуть досягнути рівномірності. Цьому має посприяти забезпечення регіонів автономними джерелами електроживлення. Йдеться, зокрема, про дизельні генератори, які зможуть живити підприємства критичної інфраструктури. Ситуація з оснащенням генераторами інфраструктурних об'єктів зараз значно краща.

Водночас у компанії YASNO розповіли, що відключення світла залежатимуть від ракетних атак, екстреного реагування та імпорту ресурсу. Там наголошують, що вже навчилися реагувати на атаки, тому графіки стали збалансованішими та адаптованішими під кінець минулої зими.

Під час нового зимового періоду у випадку обстрілу буде два типи відключень світла:

перший — коли відомо, що пошкоджено, є орієнтовний час на відновлення (20 хвилин, година, день-два);

другий — у разі аварійної ситуації. Тривалість відновлення може бути невідомою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко закликає громадян України запасатись генераторами на зиму. При цьому, зі свого боку, міністерство робитиме все для того, щоб ця техніка не знадобилася.

Також ми повідомляли, що Укренерго звернулося до українських бізнесменів із проханням завчасно придбати генератори. Таке рішення пов'язане із можливими ризиками підготовки енергосистеми до зимового періоду.

Крім того, цього року Україна входить у зиму зі слабкою енергетичною системою внаслідок російських обстрілів. Тисячі інженерів працювали протягом літа, щоб відремонтувати зламане обладнання, однак на завершення підготовки до зими не вистачило ні грошей, ні часу.