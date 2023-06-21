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Бесплатные курсы переквалификации: кто из украинцев имеет шанс овладеть новыми профессиями

21 июня 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бесплатные курсы переквалификации - как получить новую профессию
Женщина занимается пошивом одежды. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине общественные организации проведут бесплатные курсы переквалификации. В частности, овладеть новыми профессиями смогут женщины из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Дія.Бизнес.

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Что известно о курсах переквалификации

Как отмечается, получить новую профессию смогут украинки в рамках бесплатной учебы от общественных организаций "Невидимая" и "Голос ромни". Участницами могут стать:

  • женщины-переселенки;
  • лица с инвалидностью;
  • женщины из сельской местности;
  • одинокие или многодетные матери;
  • ромские женщины.

Гражданам предложат бесплатно пройти один тип курса, где смогут научиться:

  • крою и шитью (Киев, с 1 июля по 14 октября, один раз еженедельно);
  • парикмахерскому мастерству (Киев, с 3 июля по 9 августа, три раза в неделю);
  • выполнению маникюра (Ирпень, три дня в августе);
  • пекарству (Киев, с августа по октябрь).

Женщинам предоставят профессиональные наборы для работы, а также проведут консультации по трудоустройству.

Кроме того, смогут пройти курсы по SMM и украинскому языку для рекламы своего будущего бизнеса. Наиболее мотивированным предоставят минигранты на развитие собственного дела.

Для того чтобы принять участие, нужно до 25 июня текущего года заполнить эту форму по ссылке.

Инициатива внедряется при поддержке ООН Женщины в Украине и благодаря финансированию Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Что еще стоит знать

Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

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