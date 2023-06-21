Безкоштовні курси перекваліфікації — як отримати нову професію

Жінка займається пошиттям одягу. Фото: Pixabay

В Україні громадські організації проведуть безкоштовні курси перекваліфікації. Зокрема, опанувати нові професії зможуть жінки з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це інформує Дія.Бізнес.

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Що відомо про курси перекваліфікації

Як зазначається, отримати нову професію зможуть українки в рамках безкоштовного навчання від громадських організацій "Невидима" та "Голос ромні". Учасницями можуть стати:

жінки-переселенки;

особи з інвалідністю;

жінки із сільської місцевості;

одинокі або багатодітні матері;

ромські жінки.

Громадянам запропонують безкоштовно пройти один тип курсу, де зможуть навчитися:

крою та шиттю (Київ, із 1 липня по 14 жовтня, один раз щотижня);

перукарській майстерності (Київ, з 3 липня по 9 серпня, три рази на тиждень);

виконання манікюру (Ірпінь, три дні у серпні);

пекарству (Київ, із серпня по жовтень).

Жінкам нададуть професійні набори для роботи, а також проведуть консультації щодо працевлаштування.

Окрім того, зможуть пройти курси з SMM та української мови для реклами свого майбутнього бізнесу. Найбільш вмотивованим нададуть мінігранти на розвиток власної справи.

Для того, щоб взяти участь, потрібно до 25 червня поточного року заповнити цю форму за посиланням.

Ініціативу впроваджують за підтримки ООН Жінки в Україні та завдяки фінансуванню Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Що ще варто знати

Нагадаємо, роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.

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