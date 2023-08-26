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Банки установили новые цены на валюту: курс на 26 августа

26 августа 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют 26 августа – банки установили новые цены на евро и доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине 26 августа официальный курс евро установлен на уровне 39,50 грн/евро, что дешевле против предыдущего банковского дня на 13 копеек, доллар — 36,52 грн. В некоторых банках также валюта подешевела.

Об этом свидетельствует информация сайта НБУ и портала Kurs.

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Курс доллара и евро 26 августа

По информации НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 39,91 грн/евро (-0,13), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке Украины американская валюта подешевела: в среднем стоит 38,39 грн. В покупке — 37,81 грн (-0,04), в продаже — 38,66 (-0,05). Евро стоит в покупке 41,04 (-0,15) грн, в продаже — 42,15 (-0,12) грн.

  • ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;
  • Sense bank — 38,00 грн (+0,05) — 38,60 грн (-0,05);
  • Укргазбанк — 37,60 грн — 38,80 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,90 грн — 38,70 грн;
  • Ощадбанк — 37,95 грн — 38,80 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,30 (-0,05) грн, в продаже — 38,48 (-0,07) грн. Евро в покупке — 41,60 (-0,06) грн, в продаже — 41,95 грн (-0,10).

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Больше о валюте

Напомним, в ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и затертые банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то ожидает наказание.

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